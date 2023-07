Problem mit Sauberkeit Dreck und Gerüche: Wer füttert die Vögel in der Magdeburger Leiterstraße?

Ärger gibt es in Magdeburg wegen der neuerlichen Fütterung von Tauben und Co. in der Leiterstraße. Seit Jahren kämpft die Stadt gegen Vogeldreck und Geruchsbelästigung. Jetzt drohen Bußgelder.