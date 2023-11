Magdeburg/vs - Seit November laufen die Dreharbeiten für den neuen Polizeiruf 110 mit Claudia Michelsen als raubeinige Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch. „Im 20. Fall haben es die Kommissare in Magdeburg mit einem Unfallopfer zu tun, dessen Identität einige Rätsel aufgibt“, erklärt MDR-Sprecherin Bianca Hopp in einer Pressemitteilung.

Doreen Brasch verlässt sich dabei auf ihr Gespür für Menschen und Tatorte, um düstere Verbrechen aufzuklären. Nach den Ausführungen der Pressesprecherin trägt der Film den Arbeitstitel „Widerfahrnis“. Drehort ist nicht nur Magdeburg, sondern ein Wald in der Nähe des Mittellandkanals sowie auch die Kreisstraße 1651 von Velsdorf nach Calvörde.

Wald bei Velsdorf ist mörderisch gute Kulisse

Der Wald bei Velsdorf sei – nach den Ausführungen des Dreh-Teams – eine ideale Filmkulisse. „2019 haben die Filmleute schon mal einen Polizeiruf mit dem Titel ,Tod einer Toten’ in einem unserer Wälder in Flechtingen gedreht. Das Film-Team war so begeistert vom Umfeld und natürlich auch von der Freundlichkeit der Menschen und der Mitarbeiter der Behörden hier in der Region, dass sie nun wieder zu uns kommen“, erklärt Thomas Roßbach, Leiter des zuständigen Betreuungsforstamtes Flechtingen. Für ihn als Forstamtsleiter sei so ein Filmdreh eine spannende Abwechslung.

Obwohl der Laubmischwald bei Velsdorf nicht gleich Hollywood ist und auch die Calvörder Berge weit entfernt von den Rocky Mountains seien, ist Roßbach stolz auf die mörderisch gute Kulisse, die seine Reviere zu bieten haben.

Im Polizeiruf 110 wieder mit dabei ist Pablo Grant als Kriminaloberkommissar Günther Márquez. In weiteren Rollen zu sehen sind Martina Ebm, Soraya Maria Efe und Iza Kala. Während die Drehs in Velsdorf beendet sind, laufen die Filmarbeiten noch bis zum 14. Dezember in Magdeburg.

Der Parkplatz hinter Galeria Karstadt in Magdeburg ist wegen der Dreharbeiten für eine neue Folge von Polizeiruf 110 teilweise gesperrt. Foto: Stefan Harter

Das hat Auswirkungen auf den Weihnachtsmarkt, da ein Bereich des öffentlichen Parkplatzes hinter dem Kaufhaus von Galeria Karstadt für Dreharbeiten gesperrt ist, fehlen Stellplätze.

Die Stadt empfiehlt aufgrund des hohen Besucheraufkommens in den Wochen vor Weihnachten ohnehin die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Für die entgangenen Einnahmen werden zudem Parkgebühren von der Produktionsfirma erhoben.

Seit zehn Jahren kommt der Polizeiruf 110 aus Magdeburg

Claudia Michelsen ermittelt seit 2013 als Kommissarin Doreen Brasch in der Landeshauptstadt. Nachdem zunächst Sylvester Groth und dann Matthias Matschke an ihrer Seite die Kriminalfälle lösten, ist sie aktuell allein im Einsatz.

Bislang gab es 16 Fälle sowie eine Doppelfolge mit den Polizeiruf-Kollegen aus Rostock. Einen Sendetermin für die nächste Folge gibt es bislang nicht. Die Dreharbeiten für den 19. Fall von Kommissarin Brasch (Arbeitstitel „Blutopfer“) wurden im September 2023 beendet. Nun entsteht die Jubiläumsfolge. Der Sendetermin ist für 2025 vorgesehen.

Zur Handlung des neuen Magdeburger Krimis

Als Doreen Brasch zu einem Verkehrsunfall gerufen wird, stellt ein junger Kollege vor Ort bereits den Tod des weiblichen Opfers fest. Doch die Frau (gespielt von Mareike Sedl) lebt noch. Schwer verletzt und unterkühlt kommt sie ins Krankenhaus. Niemand weiß allerdings, wer sie ist. Lediglich ihr Vorname ist bekannt: Sarah.

Selbst Sarahs Mitbewohnerin Berna (Rona Özkan) weiß kaum etwas über sie. Sarah war vor kurzem ganz plötzlich in Magdeburg aufgetaucht. Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler) sieht keine Notwendigkeit, einem Verkehrsdelikt weiter nachzugehen. Doch Doreen Brasch lässt das Rätsel um die Unbekannte nicht los. Vielleicht sah alles nur nach einem Unfall aus? Denn irgendetwas muss Sarah in Magdeburg gewollt haben. Braschs Ermittlungen führen sie zu dem Architekten René Tamm (Stephan Kampwirth), von dem Sarah unzählige Fotos auf dem Handy hatte.