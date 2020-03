In Magdeburg ist ein Autofahrer unter Drogen vor einer Streife geflohen. Bei der Jagd kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Magdeburg (vs) l In den frühen Morgenstunden des 02. März 2020 hielt ein 38-jähriger Magdeburger die Eisatzkräfte des Magdeburger Polizeireviers zwischen 00:30 und 00:50 Uhr in Atem.

Der Mann befuhr mit seinem VW T4 den Kroatenweg in Richtung Halberstädter Straße und sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Doch anstatt anzuhalten entschloss sich der Fahrzeugführer Vollgas zu geben und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen.

Dabei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und Missachtung von Rotzeichen und anderen Vorschriftszeichen etwa 20 Minuten quer durch das Magdeburger Stadtgebiet. Auch Haltezeichen der Polizeibeamten wurden durch den 38-Jährigen mehrfach missachtet, sodass auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz angefordert wurde. Im Bereich der Wolfenbütteler Straße und Sudenburger Wuhne konnte das flüchtende Fahrzeug letztendlich zum Anhalten gezwungen werden und der Fahrzeugführer vorläufig festgenommen werden.

Eine Überprüfung des 38-jährigen Magdeburgers ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin schien der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol zu stehen. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten auch Betäubungsmittel. Diese wurden genauso wie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren zur Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol sowie zum Drogenbesitz wurden eingeleitet.