Die Polizei weitet die Videoüberwachung in Magdeburg aus. Mit im Fokus ist die Wiese am Allee-Center. Grund ist die Drogenkriminalität.

Magdeburg l Eine neue Videoüberwachung der Polizei ist am 24. Mai 2019 im Magdeburger Stadtzentrum in Betrieb gegangen. Seitdem werden auch Bereiche an der Ernst-Reuter-Allee, am Breiten Weg, an der Goldschmiedebrücke und in der Grünanlage Prämonstratenserberg am Allee-Center mit mehreren Kameras überwacht.

Mit den Bildaufnahmen und -aufzeichnungen reagiert die Polizei auf eine Häufung von Straftaten. Polizeisprecherin Heidi Winter sagte gegenüber der Volksstimme: „Es handelt sich vornehmlich um eine Zunahme von Rauschgiftgelikten, aber auch um Körperverletzungen.“ Mit der Videoüberwachung solle die bereits verstärkte Polizeipräsenz im Innenstadtbereich unterstützt werden. Nicht zuletzt soll die Videoüberwachung präventiv wirken.

Normalerweise werden die Aufnahmen nach 72 Stunden gelöscht. Nur wenn Straftaten festgestellt wurden, werden die Aufnahmen länger gespeichert und weiterverwendet. Dies erfolgt zur Identifizierung der Täter und zur Sicherung von Beweisen für Gerichtsverfahren.

Die Technik wurde in den vergangenen Tagen angebracht und wird ab Freitagnachmittag in Betrieb genommen. Die Videoüberwachung erfolgt offen und wird durch Aushänge in dem überwachten Bereich angekündigt. Die von der Videokamera gelieferten Bilder werden auf einem Monitor im Polizeirevier Magdeburg beobachtet.