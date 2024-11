Der Bürgerverein Reform hat im Neptunweg in Magdeburg einen Planetenlehrpfad realisiert. Am Freitagabend (15. November) gab es nun die feierliche Eröffnung - mit einem Lichterspektakel.

Was da am Nachthimmel leuchtet, sind fliegende Drohnen.

Magdeburg - Lichterspektakel am Nachthimmel über Magdeburg-Reform. Unter dem Motto „Blick ins All“ haben am Freitagabend (15. November) 50 Drohnen ein Schauspiel aus kosmischen Figuren und Bildern präsentiert. Es war das erste Mal, dass eine solche Show in Magdeburg zu erleben war.

Auch eine Rakete wurde sichtbar. Foto: Konstantin Kraft

Unter anderem wurden Teleskop, Rakete oder Komet in bunten Farben am Himmel sichtbar. Die leuchtenden Drohnen verharrten jeweils einige Momente in ihrer Position, ehe sie die nächste Figur bildeten. Nach dem Ende der circa zehnminütigen Darbietung gab es viel Applaus aus den Reihen der Zuschauer.

Hier erscheint ein leuchtendes Teleskop. Foto: Konstantin Kraft

Die Aufführung war Teil der feierlichen Eröffnung für den neuen Planetenlehrpfad im Neptunweg, den der Bürgerverein Reform realisiert hat. Viele hunderte Personen - mit Wohnsitz in Reform und darüber hinaus - nahmen daran teil.

Eine weitere Leuchtfigur, die bei der Drohnen-Show zu sehen war. Foto: Konstantin Kraft

Im Gehweg entlang der Straße sind spezielle Bodenplatten verlegt worden. Auf ihrer Oberseite sind verschiedene Informationen zu den Himmelskörpern in unserem Sonnensystem versammelt. So unter anderem die Größe der Planeten im Vergleich zur Sonne sowie der Abstand zum nächsten Planeten.

Hier wird der leuchtende Jupiter in Betrieb genommen. Viele hunderte Besucher kamen zur Einweihung des Planetenpfads. Foto: Konstantin Kraft

Ergänzend zu den Gehwegplatten wurden an den Laternenmasten im Neptunweg leuchtende LED-Elemente mit glitzerenden Planetenfiguren montiert.

Deren feierliche Inbetriebnahme wurde im Rahmen eines Lampionumzugs mit Kindern aus Magdeburg gefeiert. An der Leipziger Chaussee steht zudem ein großes Begrüßungselement mit glitzernden LED-Lichtern.

Für die Finanzierung des Lehrpfades sowie der Leuchtelemente war ein fünfstelliger Betrag nötig. Dafür haben zahlreiche Anwohner aus Reform sowie Unternehmen einen Spendenbeitrag geleistet. Sie wurden zur Einweihung am Freitagabend namentlich aufgerufen und gewürdigt.