Eher Frühjahrsidylle als Gefahrenstelle? Nachdem im Februar mehr als doppelt so viel Regen gefallen ist wie in den Jahren zuvor, ist die Schrote in Magdeburg gut gefüllt. Von Überschwemmungen aber ist nichts zu erkennen. Hier ein Foto vom Weg zwischen dem Schöppensteg und der Stralsunder Straße.

Magdeburg. - Vor Gericht ziehen möchte die Stadt Magdeburg gegen eine Entscheidung des Landes zum Hochwasserschutz. Im vergangenen Jahr informierte die Landesverwaltung darüber, dass die Überschwemmungsgebiete für die Schrote neu festgelegt wurden. Denn für Teile der Stadt drohen massive Einschränkungen. Betroffen sind nämlich nicht allein Ausgleichsflächen und unbebaute Bereiche der Kaltluftschneisen, sondern auch bereits bebaute oder für eine Bebauung geplante Gebiete.

Die Schrote und ihre Überschwemmungsflächen in Magdeburg auf Karten

Die Landeshauptstadt Magdeburg hat die Flächen, die betroffen sind, detailliert im Ratsinformationssystem zusammengetragen. Zum einen gibt es eine Gesamtübersicht über den Verlauf des Flüsschens durch die Stadt.

Auf weiteren Karten sind einige Gebiete weiter aufgeschlüsselt. Zu erkennen sind die betroffenen Straßenzüge, aber - je nach Farbe - wie das Gebiet bislang genutzt wird oder werden soll. Eine Karte zeigt so das Gewerbegebiet Nord, wo Rewe und Dachser in den neu ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten liegen. Eine andere Karte zeigt den Eichenweiler als Überflutungsfläche und den Zoo, der nahezu komplett betroffen wäre.

Betroffen ebenfalls der Schrotepolder an der Rothenseer Straße. Auch betroffen wären Wohnviertel und Gewerbeflächen an dieser und an der Ohrestraße und bis hinein in die Curie-Siedlung.

Und auch große Teile der Alten Neustadt fallen ins das vom Land ausgewiesene Überflutungsgebiet, wie eine weitere Karte zeigt. Auch sind Gewerbe und Wohnviertel betroffen.

Was sich geändert hat

Schon im Jahr 2012 waren Überschwemmungsflächen für die Schrote festgelegt worden. Zugrunde gelegt worden war dem ein Hochwasser, wie es rechnerisch alle zehn Jahre vorkommt – wie es seit dem letzten nennenswerten Hochwasser der Schrote in Magdeburg seit dem Jahr 1977 nicht wieder gemessen wurde.

Auch interessant: Warum die Schrote in Magdeburg im Sommer ausgetrocknet ist

Mit dieser Regelung war die Stadt einverstanden – anders als mit den jetzt ausgewiesenen Flächen, die deutlich vergrößert wurden und in denen eine bauliche Entwicklung – wenn überhaupt – nur noch mit großen Einschränkungen möglich wäre.

Lesen Sie auch: Eine Freilegung der Schrote am Neustädter See in Magdeburg wird es nicht geben

Das neu festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Schrote erstreckt sich nun über weite Teile der Alten Neustadt, des Bereiches Rothenseer Straße und Ohrestraße, erhebliche Teile des Zoos, des Eichenweilers und zentraler Bereiche des Industrie- und Logistikcentrums. Hier befinden sich bereits Ansiedlungen beispielsweise von Rewe und Dachser auf den Überschwemmungsflächen, so dass hier Erweiterungen oder andere bauliche Veränderungen kaum noch möglich wären.

Steigt Pegel auf das Sechsfache?

Der Grund für die massive Ausweitung der Flächen: Für das Hochwasser als Jahrhundertereignis – HQ100 – gehen die Berechnungen von der sechsfachen Höhe des sogenannten zehnjährigen Hochwassers aus – dessen Wert aber schon seit 1977 nicht mehr annähernd erreicht war. Die Stadt argumentiert, dass aus ihrer Sicht die angenommenen Wasserflächen überhaupt nicht erreicht werden können und dass beispielsweise die Hinweise, dass im Gewerbegebiet Nord einige Flächen aufgeschüttet wurden, nicht berücksichtigt wurden.

Und was kümmert dies die Stadt? Sie sieht sich nicht nur in ihrem verfassungsmäßig zugesicherten Selbstverwaltungsrecht und ihrer Planungshoheit beschnitten, sondern auch in ihren verfassungsmäßig zugesicherten Eigentumsrechten unbegründet und damit unzulässig eingeschränkt. Es geht um Flächen, die nicht vermarktet und um Straßen, die nicht gebaut werden können. Und die Befürchtung steht im Raum, dass Betriebe mangels Perspektiven zur Erweiterung abwandern.

Auch interessant: Stadt soll an der Schrote in Magdeburg-Stadtfeld weniger mähen

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz verweist darauf, dass allen Modellierungen und Berechnungen wissenschaftlich fundierte Verfahren zugrunde lägen. Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, könne man keine weitere Einschätzung geben. Für die formale Festlegung der Überschwemmungsflächen ist das Landesverwaltungsamt in Halle zuständig.

Was gilt für Privatflächen?

Und wie geht es nun weiter? Nachdem die Ausschüsse für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten, für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr sowie der Finanz- und Grundstücksausschuss den Vorschlag der Verwaltung, vor Gericht zu ziehen, befürwortet haben, ist der Stadtrat am Zug. Er kann in der kommenden Woche per Beschluss den Weg für das Normenkontrollverfahren beim Oberverwaltungsgericht Magdeburg gegen die Verordnung frei machen. Das Verfahren muss bis zum 18. April eingeleitet werden.

Lesen Sie auch: Schrotequelle in Hemsdorf sprudelt wieder

Im Falle eines Erfolgs würden nicht nur die Stadt, sondern auch alle anderen Eigentümer von betroffenen Flächen in Magdeburg und den anderen Gemeinden an der Schrote profitieren. Dann würde nämlich wieder die ursprüngliche Regelung mit den bisher geschützten Flächen gelten.

Die Schrote und ihre Überschwemmungsflächen in Magdeburg. Grafik: prePress Media Mitteldeutschland GmbH /Kroschel

Blick in die gesetzlichen Regelungen

Überschwemmungsflächen werden zum einen ausgewiesen, damit bei einem Hochwasser Rückhalteflächen zur Verfügung stehen. Auch wird verhindert, dass unbedacht an gefährdeten Stellen gebaut wird.

Auch interessant: Am Börderadweg in Magdeburg wird das Licht angeschaltet

Im „Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts“ werden Einzelheiten beschrieben. In den Überschwemmungsgebieten ist so die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch untersagt.

Lesen Sie auch: Wohnen im Eigenheim an der Magdeburger Schrote

Was verboten ist: Untersagt ist unter anderem das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche und das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes entgegenstehen. Bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen fordert das Gesetz unter anderem „die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben“. Insbesondere dieser Satz hat es in sich: „In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den Paragrafen 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuches untersagt.“ Wie gewohnt gebaut werden darf nur ausnahmsweise, wenn es die Behörde mit erheblichen Auflagen genehmigt.