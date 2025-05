Zwei Magdeburger Schulen haben Drohmails erhalten. Was bislang bekannt ist.

Alarm an zwei Magdeburger Schulen: Sie hatten Drohmails erhalten.

Magdeburg. - Alarm am Montagmorgen, 26. Mai, an zwei Magdeburger Schulen: Sie haben Drohmails erhalten. Was die Polizei bislang dazu sagen kann.

Laut Angaben der Polizei sind im Hegel-Gymnasium bereits am Sonntag, 25. Mai, Drohmails eingegangen. Am Montag, 26. Mai, erhielten die Berufsbildenden Schulen Otto Schlein auch Drohmails. Ob es sich dabei um Bombendrohungen handelte, wie es dem Vernehmen nach hieß, bestätigte die Polizei nicht.

Immer wieder erhalten Schulen Bombendrohungen. Erst im Januar waren zwei Schulen betroffen.

Aber: Nach intensiven Untersuchungen der E-Mails konnte die Polizei sagen, dass diese nicht ernst zu nehmen seien. Der Unterricht habe nach dem Schock am Morgen normal weitergehen können. Diese Handlungsempfehlung habe die Polizei beiden Schulen gegeben, sagte eine Sprecherin.

Wie die Volksstimme erfuhr, wurden Schüler der BBS Otto Schlein von ihrer Schule informiert, dass der Unterricht ausfällt.