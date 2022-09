Umdenken in Magdeburg: Regenwasser besser nutzen

Jungbäume werden nur fünf Jahre regelmäßig gewässert, Trinkwasser zum Gießen genutzt – ein Umdenken in der Bewässerung von Magdeburgs Stadtgrün wird gefordert.

Magdeburg - Braunes Laub, kahle Äste: Trockenheit und Hitze haben viele Stadtbäume in Magdeburg in den vergangenen Monaten schwer mitgenommen. Es ist absehbar, dass sich Trockenperioden wie die aktuelle in Zukunft häufen werden. Vor allem junge Bäume leiden unter der Trockenheit.