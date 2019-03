10 Kilo Marihuana hatten zwei Männer, darunter ein Magdeburger, in einem Mietwagen bei sich. Sie wurden in Bayern erwischt. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Ein Magdeburger ist bei einer Verkehrskontrolle in Bayern mit 10 Kilo Marihuana erwischt worden. Seine Wohnung wurde durchsucht.

Magdeburg l Pech für einen Magdeburger (22) und seinen Bekannten aus dem Bördekreis (31). Die zwei Männer waren am 28. März 2019 in Bayern mit 10 Kilogramm Marihuana in einem Mietwagen unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle flog das Duo auf. Beide wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landshut festgenommen.

Des Weiteren wurden die Wohnungen der beiden Männer durchsucht. In Magdeburg durchsuchten Polizeibeamte am Freitagmorgen von 1.30 bis 3.10 Uhr die Wohnung 22-Jährigen. Dabei wurden keine weiteren relevanten Feststellungen getroffen, so die Polizei.

Auch in der Wohnung des Mannes aus dem Bördekreis wurde nichts relevantes entdeckt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der bayrischen Polizei geführt.