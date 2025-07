In Magdeburg soll eine ehemalige Kleingartenanlage bebaut werden. Entstehen sollen Wohnungen mit Tiefgaragen.

Wohnen statt gärtnern in Magdeburg

Früher war das Gelände eine Kleingartenanlage. In Zukunft sollen dort Häuser stehen.

Magdeburg. - Eine ehemalige Kleingartenanlage soll in Magdeburg Wohnraum werden. Für welche Fläche in der Stadt die Pläne geschmiedet werden und was geplant ist.

Bei der ehemaligen Kleingartenanlage handelt es sich um eine Fläche, die sich zwischen Südring und Klausenerstraße befindet. Eigentümerin ist die Stadt Magdeburg, die nun auch die Wohnbebauung plant. „Anliegen der Stadt ist eine sinnvolle Nachnutzung der brachgefallenen Gärten am Südring. Aus städtebaulicher Sicht eignet sich der Standort für eine Nachverdichtung mit Wohngebäuden“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Gärten sollen zu Villen passen

Ziel sei eine Zeilenbebauung entlang des Südrings in Richtung Ringauffahrt. Als Zeilenbau wird die Anordnung von langen, schmalen Wohngebäuden quer zur Verkehrsstraße bezeichnet. Gestalterisch sollen die Häuser in die vorhandene Villenstruktur der nahegelegenen Klausenerstraße passen. Dazu sollen großzügige parkartige Gärten angelegt werden. Außerdem sollen sie gleichzeitig als Lärmschutz für westlich angrenzende Grundstücke der Klausenerstraße dienen.

Die Karte zeigt, wo sich einst die Kleingartenanlage befand. Dort soll Wohnraum in Magdeburg-Sudenburg entstehen. Grafik: Mitteldeutsches Redaktionsmanagement GmbH/Büttner

Damit könne laut Planung gleichzeitig eine öffentliche Geh- und Radverbindung zum Südring hergestellt werden. Für Fahrzeuge soll eine Tiefgarage gebaut werden.

Blick vom Südring auf die Klausenerstraße in Magdeburg-Sudenburg. Foto: Lena Bellon

Magdeburg-Sudenburg hat hohe Wärmebelastung

Aktuell sind die ehemaligen Gartenflächen im Landschaftsplan noch unter "umweltverträglicher Nutzung" als "Kleingartenanlage" ausgewiesen. Der Stadtteil Sudenburg gehört laut des Klimaanpassungskonzepts zu den Stadtteilen in Magdeburg mit der höchsten Wärmebelastung. Daher resultiere auch das Ziel der Grünflächenerhaltung im Plangebiet.

Entgegen dieser Darstellungen soll die Fläche aber für Wohnbebauung entwickelt und damit „eine Nachverdichtung zur Innenentwicklung vorgenommen“ werden, heißt es vonseiten der Stadt. Die geplante Bebauung sei auch sinnvoll, weil dadurch bereits bestehende Gebäude durch geringere Lärmbelästigung eine Aufwertung bekämen.