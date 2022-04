Ehle-Umflutkanal bei Magdeburg: Kritik an umfangreichen Neupflanzungen

Mehr als 13.000 Sträucher und Bäume werden im Umflutkanal bei Magdeburg neu gepflanzt, nachdem in der Vergangenheit großflächig Gehölze entfernt worden waren, um das Abflussvermögen im Hochwasserfall zu verbessern. Dafür gibt es Kritik.

Nur wenige Meter vom Deich im Ehle-Umflutkanal bei Magdeburg-Pechau entfernt, sind in langer Reihe zahlreiche Jungbäume gepflanzt worden.

Magdeburg - Auf den ersten Blick mutet es doch ziemlich kurios an: Einige hundert Jungeichen sind unlängst im Ehle-Umflutkanal gepflanzt worden. Sie folgen in einer langen Reihe – knapp vier Kilometer sollen es sein – dem Verlauf des Deiches von Magdeburg-Pechau in Richtung Heyrothsberge.