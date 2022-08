Ehre für queere Toleranz-Botschafterin aus Magdeburg

Ihr Tod Anfang des Jahres wurde mit Bestürzung und einer großen Resonanz in der Queer- und Kulturszene aufgenommen. Nun widmet die Galerie Kunstwerkstatt in Buckau Roswitha Enoch eine Gedenkausstellung und erinnert damit an die Botschafterin für Toleranz. Warum die Ausstellung etwas Besonderes ist.

Roswitha Enoch soll mit einer Gedenkausstellung in der Kunstwerkstatt gewürdigt werden.

Magdeburg - Mit dem Tod von Roswitha Enoch Anfang des Jahres hat Magdeburg eine schillernde Persönlichkeit in der Kultur- und Queer-Szene verloren. Kaum eine Ausstellungseröffnung, bei der sie nicht zu Gast war, auch Konzerte und andere Veranstaltungen hat sie besucht. In der Galerie Kunstwerkstatt gehörte sie zu den treuesten Ausstellungsbesucherinnen. Entsprechend häufig wurde sie dort auch fotografiert – und hatte bereits zu Lebzeiten gesagt, dass es eigentlich einmal eine Ausstellung mit ebenjenen Fotos geben müsste. Doch für eine ganze Ausstellung hätten die Bilder nicht gereicht.

Ein Wunsch wird posthum erfüllt

Posthum wird ihr der Wunsch nun aber doch noch erfüllt. Mit der Unterstützung zahlreicher Freunde und Bekannter von Roswitha Enoch sind Bilder zusammengetragen worden. Die Gedenkausstellung wird am 5. August 2022 um 19 Uhr eröffnet. Neben den Fotos zeigt die Kunstwerkstatt aber auch Kleider, Schmuck und Hüte der Magdeburgerin, die stets gut gekleidet und mit perfekt sitzendem Make-up in der Stadt unterwegs war.

Unbewusst dürfte sie für viele Menschen auch Vorbild gewesen sein, ein Mensch, der für Toleranz und Sichtbarkeit der eigenen Persönlichkeit stand und seinen Standpunkt durchaus auch mal unbequem vertrat. Nur bei ihrem Hobby, den sportlichen Orientierungsläufen, sei sie bis auf eine Ausnahme stets als Mann unterwegs gewesen. Kurz vor ihrem Tod hatte sie sich auch dort als Roswitha zu erkennen gegeben.

Bei keinem Christopher Street Day in Magdeburg hat sie gefehlt, fuhr stets auf einem der Wagen mit und winkte den Magdeburgern bei der bunten Parade für Vielfalt an vorderster Stelle zu. Passend ist, dass dieser Tage auch die CSD-Wochen stattfinden, die ebenfalls am 5. August 2022 eröffnet werden. Mit der Ausstellung wird Roswitha Enoch auch über ihren Tod hinaus bei der Veranstaltung vertreten sein und ihre besondere Persönlichkeit noch einmal gewürdigt.

Abend voller Erinnerungen, Gefühle und Austausch

Die Initiatoren vom „Zentrum für sexuelle Gesundheit – Aidshilfe Sachsen-Anhalt Nord“ und der Kunstwerkstatt wünschen sich für die Eröffnung der Ausstellung heute im Buckauer Engpass einen Abend voller Erinnerungen, Gefühle und Austausch. Enrico Scheffler, musikalischer Leiter im Theater Grüne Zitadelle, wird durch den Abend führen.

Das Besondere an der Gedenkausstellung in der Kunstwerkstatt ist, dass die Ausstellungsstücke zugunsten der Familie versteigert werden. Ob extravagante Kleider, Hüte oder Schmuck, alles wird natürlich stilecht präsentiert. Die Wände der Kunstwerkstatt sind teilweise mit Samt verkleidet worden, ebenso wie die Auslagen. Michael Uhmann, ein guter Freund von Roswitha Enoch, habe sich sehr um den Nachlass gekümmert und auf diese Weise zur Gedenkausstellung beigetragen.

Nach der Eröffnung kann die Ausstellung am 6. August von 13 bis 15 Uhr, von Montag bis Donnerstag von 15 bis 17 Uhr und am Freitag, 12. August, ab 15 Uhr besichtigt werden. Um 18 Uhr am 12. August soll dann die Versteigerung beginnen.