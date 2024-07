Jubiliarin Gertrud Müller ist in Magdeburg geboren und verbrachte ihr Leben in der Elbestadt. Jetzt kann sie auf ein Jahrhundert voller Lebenserfahrung zurückblicken.

Magdeburg. - Mit Kaffee und Erdbeerkuchen feiert die Seniorin Gertrud Müller ihren 100. Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag ist die Familie zusammengekommen und lässt an der Kaffeetafel das Geburtstagskind hochleben.

Ein Jahrhundert lang hat die gebürtige Magdeburgerin fast ausschließlich in der Elbestadt gewohnt. Als Stenografin und Korrespondentin arbeitete Gertrud Müller bei Ärzten sowie in verschiedenen Betrieben und tippte auf der Schreibmaschine. Gelernt hat sie ihren Beruf in der Lüneburger Straße bei einer Krankenkasse.

Lesen Sie auch: Magdeburgerin feiert ihren 104. Geburtstag

Sie ist in der Neustadt aufgewachsen und hat früher mit ihren Eltern und ihrer Schwester gegenüber vom alten Hellas-Freibad gelebt. Daran denkt sie gern zurück: „Da war ich täglich baden. Mein Vater hat mir das Essen vorbeigebracht. Ich musste gar nicht nach Hause kommen dafür“, sagt sie mit einem Schmunzeln.

Ballons und Sekt zum Geburtstag

Auch nicht ganz so schöne Erinnerungen hat die 100-Jährige an das Haus in der Neuen Neustadt. Während des Zweiten Weltkrieges verirrte sich ein Blindgänger in die Wohnung der Familie. „Wenn du nicht überlebt hättest, wären wir alle nicht hier“, so ihr Enkel Sebastian Bielke aus Peine.

Er kümmert sich um seine Oma und kommt sie mindestens alle zwei Woche im Heim in der Neustädter Straße besuchen. „Sie ist noch fit und möchte viel allein machen“, erklärt er stolz. Gertrud Müller bezog später eine Wohnung in der Jakobstraße mit ihrem ersten Mann und ihrem Sohn. Mittlerweile sind beide verstorben.

Passend dazu:Das Geheimnis eines langen Lebens: So hält sich ein 101-Jähriger aus Burg fit

Aus dem Fenster ihrer jetzigen Wohnung in der Senioreneinrichtung kann sie die alte Wohnung sehen, in der sie früher gelebt hat. Sie habe beim Spazierengehen mit ihrem Enkel erst kürzlich ihre frühere Nachbarin getroffen. In der Senioreneinrichtung wohnt sie seit einem Jahr. Vorher wohnte sie vier Jahre in einer Einrichtung in Biederitz.

Zum Gratulieren kam auch Oberbürgermeisterin Simone Borris vorbei und überreichte einen Strauß Blumen. Auf die Frage der OB, wie man 100 Jahre alt werden kann, antwortet Gertrud Müller: „Einfach gut leben und auf sich achten.“