Jutta Rensing hat schon mehr als ein Jahrhundert hinter sich. Am 19. Juni 1920 wurde sie geboren und lebt seit vielen Jahrzehnten in Magdeburg. Sie ist aber nicht die älteste Elbestädterin.

Magdeburg - Sie ist eine der ältesten Einwohner von Magdeburg. Jutta Rensing hat am Mittwoch (19. Juni) ihren 104. Geburtstag gefeiert. In ihrer Wohnung in der Astonstraße in Sudenburg beging sie den Festtag im Kreise ihrer Liebsten.

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris schaute vorbei und gratulierte persönlich. Neben Glückwünschen überreichte sie Blumenstrauß und Urkunde. Anschließend wurde mit einem Glas Sekt auf das Wohl der Jubilarin angestoßen.

Aus der Region Meißen

Jutta Rensing ist in Weinböhla bei Meißen (Sachsen) aufgewachsen. In den 1950er Jahren zog es sie aus beruflichen Gründen nach Magdeburg, wo sie bis heute lebt. Rensing hat in der Abteilung Baumschule der VEG Saatzucht in Ottersleben gearbeitet. In dem Stadtteil lebte sie auch anfangs.

Bei ihrer Arbeit im Büro lernte sie ihren späteren Ehemann Heinz Heinrich kennen. Dieser war als Flüchtling aus Oberschlesien nach Magdeburg gekommen und ist bereits verstorben. Die Eheleute haben ein gemeinsames Kind großgezogen.

„Meine Mutter hat ein bescheidenes Leben geführt und sich immer aufmerksam und liebevoll um andere Menschen gekümmert“, sagte Sohn Matthias. Jutta Rensing hat noch zwei Enkel und bisher einen Urenkel.

Aktiv mit Kreuzworträtseln

Trotz ihres hohen Alters ist sie aktiv. Sie liest täglich die Volksstimme und löst gerne die Kreuzworträtsel in der Zeitung. Ihre Angehörigen sowie die Mitarbeiter eines Pflegedienstes besuchen sie regelmäßig. „Ich bin gut versorgt“, so die 104-Jährige mit einem Lächeln auf den Lippen.

Es gibt nur ganz wenige Magdeburger, die älter sind als Jutta Rensing. Aktuell leben in der Landeshauptstadt zwei Frauen, die das 105. Lebensjahr bereits erreicht haben, so Franziska Fries aus dem Büro der Oberbürgermeisterin zur Volksstimme. Seit Mittwoch gibt es neun Personen, die 104 Jahre alt sind.

Ab dem 100. Geburtstag erhalten Magdeburg auf Wunsch eine persönliche Gratulation von leitenden Mitarbeitern der Stadtverwaltung. „In diesem Jahr werden voraussichtlich 116 Personen mindestens 100 Jahre alt werden“, heißt es aus dem Rathaus.