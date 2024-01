Herausragende Prüfungsergebnisse in der Ausbildung zum Anlagenmechaniker hat im vergangenen Jahr ein Mitarbeiter der SWM erreicht. Es handelt sich um Nico Ritz

Ein junger Mann hat in Magdeburg für besten Abschluss im Land gelernt

Die Wasserversorgung in Calbe und Umgebung ist das Aufgabenfeld von Nico Ritz, der seine Ausbildung bei den Städtischen Werken Magdeburg mit herausragenden Ergebnissen absolviert hat.

Magdeburg. - Nico Ritz ist in der Johanniskirche von der Industrie- und Handelskammer Magdeburg ausgezeichnet worden. Zum Abschluss seiner Ausbildung hatte der 24-Jährige mit einem Notenschnitt von 1,46 die besten Prüfungsergebnisse unter den Anlagenmechanikern im Kammerbezirk erreicht. Absolviert hat Nico Ritz seine Ausbildung bei den Städtischen Werken Magdeburg (SWM). Trotz der widrigen Umstände aufgrund der Corona-Einschränkungen erbrachte er so hervorragende Leistungen, dass er seine Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzen konnte.

Geprägt vom Leben auf dem Land

Nun nennen Kinder den Anlagenmechaniker womöglich nicht an erster Stelle als Traumberuf. Und auch bei Nico Ritz stand eine entsprechende Ausbildung lange nicht an erster Stelle. Tatsächlich hat er nach der Schule erst einmal einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen: Durch den Hof der Familie in Pömmelte bei Schönebeck geprägt, absolvierte er zunächst eine Lehre zum Tierwirt.

Gegenüber der Volksstimme sagte Nico Ritz: „Die beruflichen Perspektiven waren für mich aber einfach nicht so attraktiv, deshalb habe ich mir etwas anderes gesucht.“

Wechsel vom grünen Beruf in die Industrie

Auf die Ausbildung zum Anlagenmechaniker ist er dabei durch einen Schwager gestoßen, der ebenfalls bei den Städtischen Werken Magdeburg tätig ist. Einen offenbar guten Eindruck hatte er beim Bewerbungsgespräch hinterlassen, hatte mit Kenntnissen in Mathematik und Physik punkten können.

Als Auszubildender hatte er dann die verschiedensten Bereiche seines Ausbildungsunternehmens kennenlernen können – unter anderem auch das Team, in dem er heute tätig ist. Über die Ausbildung berichtet Nico Ritz: „Ich habe von Kinderbeinen an mich mit handwerklichen Tätigkeiten beschäftigt.“

Mit Einsatz viel erreicht

Er hat auf dem Hof in Pömmelte schon während seiner Schulzeit geschraubt und gebastelt, hat auch einmal Landmaschinen repariert. „Vor diesem Hintergrund hat mich in der praktischen Arbeit jetzt eigentlich nichts überrascht“, sagt er. Ein wenig mehr Aufwand habe das Lernen für den theoretischen Teil bedeutet. Nico Ritz sagt aber: „Wenn man sich hinsetzt und etwas tut, kann das aber jeder schaffen.“

SWM-Personalleiterin Eileen Stock (links) und Personalreferentin Luise Freitag gehörten zu den ersten Gratulantinnen. Als Jungfacharbeiter arbeitet Nico Ritz jetzt im Anlagenservice der SWM Magdeburg. Foto: SWM Magdeburg

Die SWM Magdeburg bilden übrigens nicht allein den Beruf der Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik aus. Lehrstellen gibt es auch zu Elektronikern für Betriebstechnik, zu Fachkräften für Abwassertechnik und zu Industriekaufleuten. Auch ein duales Studium in Betriebswirtschaftslehre wird angeboten. Aktuell absolvieren 24 Auszubildende ihre Ausbildung oder ein duales Studium bei dem regionalen Energieversorger.

Was übrigens Nico Ritz’ ursprüngliche Ausbildung zum Tierwirt angeht – für die Katz war diese sicher nicht. In der Freizeit widmet er sich nämlich weiterhin der Zucht von Rindern und Pferden, dem Fahren von Kutschen und dem Reiten. „Nur eben in einem viel kleineren Maßstab als das auf beruflicher Ebene der Fall wäre“, sagt er.