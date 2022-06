Ein Ort für berühmte Frauen aus der Magdeburger Geschichte

Der sogenannte „Frauenort“ auf dem Magdeburger Fürstenwall erinnert an bekannte Ottoninnen. Mehrere Ratsfraktionen wollen das Areal jetzt aufwerten.

Der sogenannte "Frauenort" am Magdeburger Fürstenwall.

Magdeburg - Seit 2007 erinnern auf dem Fürstenwall in der Magdeburger Innenstadt mehrere in den Boden eingelassene Tafeln an berühmte Ottoninnen der Stadtgeschichte. Die Namen von Editha, Adelheid und Theophanu sind neben der Bastion Cleve zu lesen. Ein kleines Rondell mit Bänken und Büschen komplettiert den sogenannten „Frauenort“, von denen es über 50 weitere im Land Sachsen-Anhalt gibt.