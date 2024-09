Ein Pflegenotruf für Magdeburg - aber in abgespeckter Form

Eine Notrufnummer auch im Pflege-Notfall: Das haben sich pflegende Angehörige in Magdeburg gewünscht.

Magdeburg. - „Pflegende Angehörige sind das größte Pflegeunternehmen, das wir in der Stadt haben.“ Nicole Anger (Fraktion Die Linke) weiß, dass die meisten Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt werden. Sie hatte erst vor kurzem die Selbsthilfegruppe pflegender Angehöriger Sudenburg besucht und dabei von den Sorgen gehört, die alle eint: eine fehlende Notrufnummer und fehlende feste Kurzzeitpflegeplätze. Im Stadtrat erinnerte sie daran, dass niemand davor gefeit ist, auch einmal in die Situation zu geraten, plötzlich auf Hilfe angewiesen zu sein. Doch die politische Lösung, die am Ende gefunden wurde, war eher eine sehr abgespeckte Variante.