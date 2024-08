Eine Pflegerin schaut mit einer Heimbewohnerin aus dem Fenster. In Magdeburg gibt es keine festen Kurzzeitpflegeplätze. Die Suche nach Plätzen in Heimen gestaltet sich schwierig.

Magdeburg. - Die Zahl der Pflegebedürftigen in Magdeburg hat sich in den vergangenen 22 Jahren verdreifacht. Seit 1999 steigt die Kurve kontinuierlich an. Waren seinerzeit etwas mehr als 5.000 Menschen in der Landeshauptstadt pflegebedürftig, sind es inzwischen fast 15.000. Tendenz: weiter steigend. Bis zum Jahr 2045 geht die Stadt in ihrem „Situationsbericht zur Pflegeentwicklung 2023“ von rund 16.500 Menschen aus, die auf Pflege angewiesen sein werden. Was fehlt, sind Kurzzeitpflegeplätze. Und das Dilemma wird immer größer. Pflegende Angehörige hoffen, dass ihr Wunsch nach einem Online-Portal, das verfügbare Plätze auflistet, realisiert wird. Auch für einen Pflegenotruf setzen sie sich ein.