Ein Plakat über der Magdeburger Mohren-Apotheke wirft Fragen auf

Auch knapp zwei Wochen nach dem Farbanschlag in der Nacht zum 29. Dezember 2021 ist die Magdeburger Mohren-Apotheke schwer gezeichnet. Seit dem 10. Januar 2022 überdeckt nun auch noch ein Plakat den Mohren-Schriftzug. Was hat das zu bedeuten?

Magdeburg - Die Täter sind bis heute nicht ermittelt, die Hintergründe der Tat unklar. Die Polizei ermittelt. Die Fassade der Mohren-Apotheke an der Olvenstedter Straße ist auch zwei Wochen nach dem Farbanschlag in der Nacht zum 29. Dezember 2021 stark gezeichnet von der Attacke in blutig wirkendem Rot. Seit dem 10. Januar 2022 ist nun auch noch der Namenszug von einem Plakat überdeckt - ausgerechnet der in linken Kreisen strittige Mohren-Teil. Kommt das Plakat - in Anspielung auf den Namen - einer erneuten Attacke auf die Einrichtung gleich?