Ein neues urbanes Quartier an der Elbe in Magdeburg: für die einen ein Gewinn, für die anderen ein Fehler. Im Stadtrat prallten unerwartet Fronten aufeinander. Die Entscheidung passte längst nicht allen.

Grüner Stadtmarsch: Blick von der Elbe auf das geplante Viertel in Magdeburg.

Magdeburg. - Wohnen an der Elbe in Magdeburg: ein Traum für viele. Doch die wenigsten können es sich leisten. Nun ist ein neues urbanes Gebiet geplant, das im Stadtrat für hitzige Diskussionen gesorgt hat. Geht es doch um ein Filetgrundstück auf der Rotehorninsel.