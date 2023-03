Ein Kind großzuziehen bringt Eltern oftmals an ihre Grenzen. Das Familienzentrum Sudenburg unterstützt Familien in Magdeburg beim gemeinsamen Wachsen.

Eileen Piontek (l.) und Julia Grigo vom Familienzentrum Sudenburg in Magdeburg. Die Einrichtung in der Halberstädter Straße 47 ist seit einem Jahr feste Anlaufstelle für Eltern und Kinder. Neben Krabbelgruppe und Kinderturnen gibt es auch die Möglichkeit sich auszutauschen.

Magdeburg - „Ein Ort, um in Ruhe anzukommen und Neues kennenzulernen, sich mit anderen auszutauschen und zu vernetzen“, so beschreiben Eileen Piontek und Julia Grigo vom Familiengesundheitszentrum die Einrichtung in der Halberstädter Straße 47 in Magdeburg.