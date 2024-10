Wohnen für Senioren in Olvenstedt Einblicke in neues Gebäude in Magdeburg: Dann ist es fertig

An der Johannes-Göderitz-Straße 80 in Magdeburg-Olvenstedt wurde Richtfest gefeiert. Dort entstehen aktuell 57 altersgerechte Wohnungen und in direkter Nachbarschaft zeitgleich drei Mehrfamilienhäuser.