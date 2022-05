Eine Doppelstunde Corona im Magdeburger Stadtrat

Magdeburg - Die AfD spuckt Gift und Galle auf alle Corona-Politik. Im Detail wühlt sie viele Magdeburger Stadträte auf, Kritik inklusive. Dann erinnert der Oberbürgermeister an Leichenberge in Bergamo und New York und auch an ein Magdeburger Opfer, in dessen Traueranzeige die Hinterbliebenen zum Impfen aufrufen.