Eine Magdeburger Traditionsfleischerei hat ihre letzte Verkaufsfiliale in der Stadt geschlossen. Der Geschäftsführer erklärt die Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben.

Magdeburger Fleischerei schließt letzte Verkaufsfiliale in der Stadt

In Magdeburg wurde die letzte Verkaufsfiliale einer Fleischerei in der Stadt geschlossen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Kaum ist ein Leerstand in der Leiterstraße beseitigt, ist die nächste Fläche in der Geschäftsstraße in der Magdeburger Innenstadt freigeworden. Während im ehemaligen Kaffeehaus Köhler die Renovierungsarbeiten für die baldige Eröffnung des Cafés Piano auf Hochtouren laufen, hängt auf der anderen Seite des Heinrich-Apel-Platzes ein Schild mit der Aufschrift „Leider schließen wir diese Filiale“ im Schaufenster.