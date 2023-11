Magdeburg - Mehrere Tausend Euro für Magdeburger gemeinnützige Vereine möchte der Lions Club Magdeburg - Kaiser Otto I. in der neuen Woche sammeln. Der Weg dahin führt über den Büchermarkt, den die Mitglieder des Clubs zum zehnten Mal ehrenamtlich auf die Beine stellen.

Wann Bücher abgegeben werden können und wann der Verkauf erfolgt

Am Montag und am Dienstag, 6. und 7. November 2023, können Bücher, CDs und DVDs in der Mitte der oberen Einkaufsetage des Allee-Centers, das dankenswerterweise Flächen zur Verfügung gestellt hat, abgegeben werden. An beiden Tagen sind die Ehrenamtler von 10 bis 17 Uhr vor Ort, um die Spenden entgegenzunehmen. Verkauft werden diese dann von Mittwoch bis Freitag, 8. bis 10. November 2023, von 10 bis 20 Uhr, am Sonnabend, 11. November 2023, endet der Verkauf zwischen 16 und 17 Uhr.

Sebastian Elze ist Activity-Beauftragter des Lions-Clubs und erläutert: „Wir nehmen pro Stück 1 bis 5 Euro. Das komplette Geld fließt in die Arbeit von Magdeburger Vereinen.“ Jahr für Jahr werden mit dem Geld andere Akteure des Magdeburger Gemeinwesens bedacht. In diesem Jahr werden die Einnahmen aus dem Büchermarkt vollständig auf den Verein Otto pflanzt, auf den Förderverein der Schriftsteller, auf die Naturschutzjugend und auf die Deutsch-Japanische Gesellschaft verteilt.

Menschen kennen das Angebot der Lions in Magdeburg

Karsten Steinmetz, der bei den Lions für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, erinnert sich an Lions-Büchermärkte der vergangenen Jahre: „Wir haben inzwischen sogar eine Art Stammkundschaft – Menschen also, die immer wieder kommen und sich mit einem Büchervorrat für das ganze Jahr eindecken.“ Für sich entdeckt haben dabei den Büchermarkt Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen, so die Erfahrung der Lions. „Unter anderem haben wir auch viele Studierende hier, die sich für schmales Geld interessante Bücher kaufen“, berichtet Karsten Steinmetz.

Besonders gut laufen beim Verkauf neben Romanen und Krimis auch Biografien und Kinderbücher. „Aber auch Sachbücher finden immer wieder ihre Käufer“, berichtet Sebastian Elze vom vielfältigen Interesse der Magdeburger und der Besucher der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt.

Warum es sich immer lohnt beim Bücherbasar im Allee-Center Magdeburg vorbeizukommen

Dabei, so erläutert Sebastian Elze, muss man keineswegs zum Verkaufsbeginn am Mittwoch vor Ort sein, um die besten Stücke zu ergattern. Mehr noch: Es lohnt sich, öfter einmal vorbeizuschauen. Denn die Lions schieben immer wieder neue Kisten mit Büchern, CDs und DVDs nach. Klar: Es geht darum, dass auch die Interessierten am letzten Tag eine Chance haben, eine heiß begehrte Schrift zur Lektüre zu ergattern. Es geht aber auch darum, dass die ehrenamtlichen Mitstreiter – an erster Stelle nennt hier Sebastian Elze Juliane Riedl – der schieren Masse der Buchspenden Herr werden müssen. Die Initiatoren rechnen wieder damit, dass mehrere Tausend Buchexemplare an den beiden ersten Tagen der Aktion gespendet werden.

Bei aller Aufregung um den Büchermarkt – für alle Mitglieder des Clubs bedeutet die Woche des Büchermarkts „einen Riesenstress“, wie Sebastian Elze zu berichten weiß. Belohnt, so Karsten Steinmetz, wird dies aber mit dem Gefühl, in vielerlei Hinsicht geholfen zu haben: Nicht allein den Vereinen, denen die Spenden zugutekommen. Auch jenen Menschen, die Schätze ihrer heimischen Bibliothek aus den unterschiedlichsten Gründen weitergeben möchten und jenen, die auf der Suche nach dem einen oder anderen Buch sind.

Über die Aktivitäten des Lions Clubs Otto I.

Über die Aktivitäten des Lions Clubs Otto I.Ins Leben gerufen wurde der Lions Club Magdeburg Kaiser Otto I. am 7. April 1997. Offizielle Gründung war am 16. Juni 1997 während der Charterfeier. Bei dieser Feierlichkeit wurde der neue Club in die internationale Gemeinschaft aufgenommen, wodurch alle Mitgliedschaftsrechte und -pflichten ab diesem Zeitpunkt in Kraft traten. In Magdeburg gibt es neben diesem noch zwei weitere Lions Clubs. Infos über den „Lions Club Magdeburg – Kaiser Otto I.“ gibt es auch im Web.

Die Lions sind ein sogenannter Service-Club, bestehend aus Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, die freundschaftlich miteinander verbunden sind und weder politische noch religiöse Bindungen haben. Neben der Förderung internationaler Freundschaft – die Dachorganisation der Lions zählt über 1,4 Millionen Mitglieder in mehr als 200 Ländern – engagieren sich die Mitglieder gemeinsam im humanitären, sozialen, medizinischen, kulturellen und Bildungsbereich. Hierzu führen die Lions sogenannte Aktivitäten durch, wie zum Beispiel den Büchermarkt, dessen Erlöse verschiedenen Organisationen zugutekommen.

In Magdeburg sammelt der Club jedes Jahr einen beachtlichen Betrag im fünfstelligen Bereich, welcher karitativen Institutionen, Vereinen und Einrichtungen zugewiesen wird. Bereits im Vorjahr wird festgelegt, welchen Zwecken die Einnahmen aus den verschiedenen Veranstaltungen zukommen. Um Gelder zu sammeln, wurden in diesem Jahr unter anderem ein Benefiz-Dart-Tournier, ein Big-Band-Konzert und ein Bogenschießen organisiert.