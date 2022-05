Einkaufen in Magdeburg: Warum der Penny-Markt in Stadtfeld schließen musste

Der Penny-Markt in der Ebendorfer Straße in Magdeburg-Stadtfeld ist dauerhaft geschlossen. Das Einzelhandelsunternehmen nennt nun die Gründe für diese Entscheidung.

Magdeburg - Vor verschlossenen Eingangstüren standen am 2. Mai 2022 die Kunden des Penny-Marktes in der Ebendorfer Straße 15-17 in Magdeburg-Stadtfeld. Bereits am Sonnabend davor war letzter Verkaufstag, an dem sich mit Rabatt auf das gesamte Sortiment „für die gute Nachbarschaft“ bedankt wurde. Um 18 Uhr wurde der Discounter dann für immer abgeschlossen.