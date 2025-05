Neue Hundepension in der Altmark Hundepension im Grünen: Im Kreis Stendal können Vierbeiner jetzt Urlaub machen

Stefanie Kaufmann hat bei Osterburg eine Hundepension eröffnet. Eine Hundeschule und ein Trainingsplatz sollen folgen. Der Volksstimme hat sie gezeigt, was die Gäste in ihrem tierischen Hotel in der Altmark erwartet.