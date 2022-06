Lebensmittel Einkaufen in Magdeburg: Was Rewe für die „Sket-Passage“ in Buckau plant

Das neue Einkaufszentrum in der ehemaligen Sket-Industriehalle in Magdeburg-Buckau ist derzeit für die Öffentlichkeit geschlossen. Derweil kündigt sich der Einzug eines Großmieters an. Parallel läuft jedoch noch ein Rechtsstreit.