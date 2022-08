Video: Ansturm auf Osteuropa-Supermarkt - Mix Markt eröffnet erste Filiale in Magdeburg

Die Supermarkt-Kette Mix Markt hat ihre erste Filiale in Sachsen-Anhalt in Magdeburg-Neustadt eröffnet. Was die Märkte ausmacht und wie die Kundenresonanz ist.

In Magdeburg-Neustadt hat der erste Mix Markt in Sachsen-Anhalt eröffnet.

Magdeburg - Der Andrang am 17. August 2022 im gerade eröffneten Mix Markt ist enorm. An allen drei Kassen haben sich bald lange Schlangen gebildet, an der Frischfischtheke geht es nur langsam voran. Und selbst in den Gängen stauen sich die Einkaufswagen.