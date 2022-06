Einkaufen oder Hamstern: So sieht's in Magdeburgs Supermärkten aus

Der Blick in Regale von Rewe, Aldi, Penny, Netto & Co. zeigt: Einige Waren sind ausverkauft. Die Volksstimme beobachtete zwei Tage lang Einkaufsmärkte in Magdeburg.

Magdeburg - Einkaufen kann in diesen Tagen zu einer Herausforderung werden. Zumindest dann, wenn es um spezielle Produkte geht. Ähnlich wie zu Hochzeiten in der Corona-Krise sind plötzlich bestimmte Artikel ausverkauft, die sonst zu haben waren. Das ergab die Stichprobe der Volksstimme in insgesamt 14 Supermärkten in Magdeburg.