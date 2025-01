Für einen Neubau müssen in Magdeburg Bäume gefällt werden. Dabei kommt es zu Einschränkungen im Verkehr.

Einschränkungen im Verkehr wegen Baumfällungen in Magdeburg

Arbeiten an viel befahrener Straße

Am Klinikum Magdeburg-Olvenstedt sollen Ende Januar 2025 Baumfällarbeiten stattfinden.

Magdeburg - Am Olvenstedter Graseweg werden Ende Januar 2025 die Kettensägen surren: Für den Neubau der Rettungswache am Städtischen Klinikum Magdeburg stehen bis Monatsende Baumfällungen und die Entfernung von Sträuchern im straßenbegleitenden Grüngürtel an. Wie die Stadt mitteilt, sind die Arbeiten Voraussetzung dafür, um Baufreiheit für die Umverlegung einer oberirdischen Fernwärmeleitung sowie für die künftige Zufahrt zur Rettungswache zu schaffen.