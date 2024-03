Am Beispiel der Zuordnung von Kindern des Einschulungsjahrgangs 2025/26 wird deutlich, was Schuleinzugsbezirke leisten können – und was nicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Anders als in den vorherigen Schuljahren sollen Kinder des Schuljahrgangs 2025/26 aus einigen Straßen des Werders nicht wie gewohnt im Ostelbischen, sondern in der Grundschule Moldenstraße in der Alten Neustadt eingeschult werden. Angesichts dessen, dass die Kinder an einer Ampelanlage die B1 überqueren sollen und der Weg weiter ist, regte sich Protest bei betroffenen Familien. Die Folge: ein Stadtratsbeschluss, laut dem geprüft werden soll, ob die Einschulung nicht doch in der Grundschule Am Elbdamm möglich sei.