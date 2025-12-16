Das einsturzgefährdete Haus in Magdeburg an der Straße Alt-Fermersleben muss abgerissen werden. Von wann bis wann der Abriss andauert und welche weiteren Einschränkungen warten.

In Magdeburg startet der Abriss für das einsturzgefährdete Haus.

Magdeburg. - Seit einigen Tagen ist ein Teil der Straße Alt Fermersleben in Magdeburg abgesperrt, Autofahrer müssen eine Umleitung fahren. Grund dafür ist ein einsturzgefährdetes Haus. Nun steht der Abriss an. Weitere Einschränkungen sind möglich.