Jahrzehntelange Tradition am Lessingplatz So schafft es ein Magdeburger Familienunternehmen, sich gegen Amazon und Co. durchzusetzen

Das TV- und Hifi-Studio Dickmann führt am Magdeburger Lessingplatz eine über 80-jährige Tradition fort. Die neue Geschäftsführerin Juliane Dickmann erzählt, wie das Unternehmen trotz großer Konkurrenz erfolgreich bleibt.

Von Johanna Flint Aktualisiert: 10.02.2026, 13:04
René Lukas, Brigitte Dickmann, Jürgen Dickmann, Dirk Grüner und Hund Henry (v. l.) gratulierten der neuen Geschäftsführerin Juliane Dickmann (m.) zur Übernahme des TV- und Hifi-Studios Dickmann.
René Lukas, Brigitte Dickmann, Jürgen Dickmann, Dirk Grüner und Hund Henry (v. l.) gratulierten der neuen Geschäftsführerin Juliane Dickmann (m.) zur Übernahme des TV- und Hifi-Studios Dickmann. Foto: TV- und Hifi-Studio Dickmann

Magdeburg. - Der Lessingplatz im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost ist seit über 80 Jahren ein Standort für Rundfunk- und Fernsehtechnik. Das TV- und Hifi-Studio Dickmann hält sich dort trotz Amazon, Temu und Co. seit über 35 Jahren und hat seit Anfang des Jahres mit Juliane Dickmann eine neue Geschäftsführerin.