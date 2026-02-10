weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Kindertagesstätte schließt: Gebrüll, Streit und Tränen bei Kita-Debatte im Stendaler Stadtrat

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Angeklagter nimmt Stellung zum Gutachten
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Angeklagter nimmt Stellung zum Gutachten

Kindertagesstätte schließt Gebrüll, Streit und Tränen bei Kita-Debatte im Stendaler Stadtrat

Eine Kita in Stendal muss schließen. Die entscheidende Stadtratssitzung am Montag, 9. Februar, ist geprägt von Streit, Tränen und wütenden Eltern. Ist die Aussage eines AfD-Mitglieds sogar eine Drohung?

Von Mike Kahnert 10.02.2026, 14:06
Die Kita Mischka in der Osterburger Straße in Stendal wird geschlossen.
Die Kita Mischka in der Osterburger Straße in Stendal wird geschlossen. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Die Emotionen in der Stadtratssitzung am Montag sind hochgekocht. Stendals Oberbürgermeister wird angebrüllt, eine Stadträtin bricht fast in Tränen aus, Eltern legen Symbole für den sinnbildlichen Tod einer Kindertagesstätte ab.