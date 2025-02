Gestern ist der symbolische Startschuss für den Umbau des Buckauer Bahnhofs gegeben worden. Bis 2027 soll in dem Gebäude ein europäisches Zentrum für Puppenspielkunst entstehen. Was konkret geplant ist und wie es aussehen soll.

Einzigartig in Europa: Bahnhof in Magdeburg-Buckau wird zum Zentrum der Puppenspielkunst umgebaut

Magdeburg. - So etwas gebe es in ganz Mittel- und Westeuropa kein zweites Mal. Magdeburgs früherer Kulturbeigeordnete Rüdiger Koch kann gar nicht oft genug betonen, wie einzigartig das ist, was in Magdeburg-Buckau entsteht.