Die legendäre Eis-Blume kommt zurück. Zwei Jahre nach dem Aus der traditionsreichen Eisdiele in Magdeburg haben sich neue Betreiber gefunden. Das sind ihre Pläne.

Die Eis-Konditorei Blume ist vielen Magdeburgern in guter Erinnerung. Nun soll es dort tatsächlich weitergehen.

Magdeburg - Bald weht an der Olvenstedter Straße 31 wieder die Eisfahne im Wind. Doch ein wenig müssen sich die Magdeburger noch gedulden, bis die Stadtfelder Traditionseisdiele wieder öffnet. Denn aktuell wird an allen Ecken und Enden in der ehemaligen Eiskonditorei von Lutz Blume gewerkelt. Gerade erst haben die neuen Betreiber die Räume entkernt.