Was 1925 mit einem schiebbaren Eiswagen begann, ist heute eine echte Institution im Harz: Busches Eisdiele wird 100 Jahre alt. Generationen von Wernigerödern verbinden Kindheitserinnerungen mit den hausgemachten Sorten – von Sanddorn bis Basilikum-Orange. Zum runden Geburtstag dürfen sich Kunden auf Überraschungen freuen.

Tradition seit 1925: So wurde Busches Eis zur Kult-Eisdiele in Wernigerode

Wernigerode. - Ob Otto Busche sich das erträumt hätte? Im Juli 1925 meldete er sein Gewerbe an: Eisverkauf in Wernigerode. Noch heute, 100 Jahre später, sind die von seiner Familie kreierten kühlen Köstlichkeiten der Renner in der Harzstadt - mit eigener Hymne. Das muss gefeiert werden, sagt sein Enkel Lutz Busche.