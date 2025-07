Innstadt vs. Online-Handel Shop in Shop: Konsumgenossenschaft schafft modernes Einkaufserlebnis auf der Alten Brücke in Zerbst

Das Kaufhaus am Markt erhält derzeit eine Frischzellenkur. Die Online-Konkurrenz zwingt viele Geschäfte in den Innenstädten in die Knie. Aufgeben ist für das Konsum-Team aber keine Option. Wie sich das Team neuen Herausforderungen stellt ...