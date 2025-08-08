weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Eine Woche lang leer Eismarco in Magdeburg: Wann es wieder Eis aus dem Automaten gibt

Die Eisdiele „Eismarco“ in Magdeburg-Westerhüsen zieht an einen neuen Standort. Daher ist der Laden aktuell geschlossen. Sein Automat, der die Kunden versorgt, war ebenfalls leer. Was die Gründe sind und wann der Automat wieder voll ist.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 08.08.2025, 19:07
Marco Peteras Eisdiele ist seit 25 Jahren ein beliebter Anlaufpunkt für Eisfans in Magdeburg. Nun zieht „Eismarco“ um.
Marco Peteras Eisdiele ist seit 25 Jahren ein beliebter Anlaufpunkt für Eisfans in Magdeburg. Nun zieht „Eismarco“ um. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Die beliebte Eisdiele „Eismarco“ in Magdeburg-Westerhüsen ist für den Rest des Sommers dicht. Grund dafür ist der Umzug an einen neuen Standort. Nun war auch sein Automat für eine Woche leer.