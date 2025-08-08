Großveranstaltung im Harz Harzfest in Hasselfelde: Dieses Motto wurde für die Mega-Party 2026 gewählt
Die Vorbereitungen für das Harzfest 2026 in Hasselfelde laufen bereits. Wann es stattfinden soll und welches Motto sich die Verantwortlichen überlegt haben.
08.08.2025, 19:45
Hasselfelde. - Das gelungene Harzfest in Hüttenrode ist vorbei, der Staffelstab an die nächsten Ausrichter weitergereicht: 2026 wird das Harzfest in Hasselfelde stattfinden. Die große Feier soll mit einem für die Oberharz-Stadt besonderen Jubiläum verbunden werden.