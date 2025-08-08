weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Großveranstaltung im Harz: Harzfest in Hasselfelde: Dieses Motto wurde für die Mega-Party 2026 gewählt

Großveranstaltung im Harz Harzfest in Hasselfelde: Dieses Motto wurde für die Mega-Party 2026 gewählt

Die Vorbereitungen für das Harzfest 2026 in Hasselfelde laufen bereits. Wann es stattfinden soll und welches Motto sich die Verantwortlichen überlegt haben.

Von Matthias Distler 08.08.2025, 19:45
Wie in Hüttenrode 2025 - hier der Festumzug mit Kapelle und Grasedanz-Hauptmann Katrin Kunzelmann -, soll das Harzfest 2026 auch in Hasselfelde ein voller Erfolg werden.
Wie in Hüttenrode 2025 - hier der Festumzug mit Kapelle und Grasedanz-Hauptmann Katrin Kunzelmann -, soll das Harzfest 2026 auch in Hasselfelde ein voller Erfolg werden. Foto: Matthias Bein/dpa

Hasselfelde. - Das gelungene Harzfest in Hüttenrode ist vorbei, der Staffelstab an die nächsten Ausrichter weitergereicht: 2026 wird das Harzfest in Hasselfelde stattfinden. Die große Feier soll mit einem für die Oberharz-Stadt besonderen Jubiläum verbunden werden.