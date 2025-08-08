Die Vorbereitungen für das Harzfest 2026 in Hasselfelde laufen bereits. Wann es stattfinden soll und welches Motto sich die Verantwortlichen überlegt haben.

Harzfest in Hasselfelde: Dieses Motto wurde für die Mega-Party 2026 gewählt

Wie in Hüttenrode 2025 - hier der Festumzug mit Kapelle und Grasedanz-Hauptmann Katrin Kunzelmann -, soll das Harzfest 2026 auch in Hasselfelde ein voller Erfolg werden.

Hasselfelde. - Das gelungene Harzfest in Hüttenrode ist vorbei, der Staffelstab an die nächsten Ausrichter weitergereicht: 2026 wird das Harzfest in Hasselfelde stattfinden. Die große Feier soll mit einem für die Oberharz-Stadt besonderen Jubiläum verbunden werden.