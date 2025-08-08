weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Weiße Schwalbe sorgt für Aufsehen in Sachsen-Anhalt

Tiere in der Altmark Weiße Schwalbe geschlüpft - Seltenes Phänomen in einem Kälberstall im Kreis Stendal

Wer piept denn da? Familie Müller aus Beuster (Seehausen) wollte ihren Augen nicht trauen: In ihrem Kuhstall ist tatsächlich eine schneeweiße Schwalbe geschlüpft.

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 08.08.2025, 19:19
Die weiße Rauchschwalbe aus Esack (Beuster) bei Seehausen (Altmark) verhielt sich genau wie ihre Geschwister. Foto: Müller

Esack (Beuster). - Der Gassenhauer „Zwei weiße Tauben“ muss umgeschrieben werden. Neuer Text: „Eine weiße Schwalbe!“ Die ist nämlich im Kälberstall der Milchanlage Müller in Esack bei Beuster geschlüpft.