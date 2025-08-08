Tiere in der Altmark Weiße Schwalbe geschlüpft - Seltenes Phänomen in einem Kälberstall im Kreis Stendal

Wer piept denn da? Familie Müller aus Beuster (Seehausen) wollte ihren Augen nicht trauen: In ihrem Kuhstall ist tatsächlich eine schneeweiße Schwalbe geschlüpft.