Tiere in der Altmark Weiße Schwalbe geschlüpft - Seltenes Phänomen in einem Kälberstall im Kreis Stendal
Wer piept denn da? Familie Müller aus Beuster (Seehausen) wollte ihren Augen nicht trauen: In ihrem Kuhstall ist tatsächlich eine schneeweiße Schwalbe geschlüpft.
Aktualisiert: 08.08.2025, 19:19
Esack (Beuster). - Der Gassenhauer „Zwei weiße Tauben“ muss umgeschrieben werden. Neuer Text: „Eine weiße Schwalbe!“ Die ist nämlich im Kälberstall der Milchanlage Müller in Esack bei Beuster geschlüpft.