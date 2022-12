Eisflächen in Magdeburg bergen akute Gefahr

Am Sonntag (18. Dezember) wagten sich zahlreiche Passanten auf die gefrorenen Eisflächen der Gewässer in Magdeburg. Das birgt Gefahren. Polizei und Stadtverwaltung warnen ausdrücklich davor, das Eis zu betreten.

Magdeburg - Die anhaltende Kälte in den letzten Wochen hat die Alte Elbe mit einer Eisschicht überzogen. Am Sonntag wagten sich zahlreiche Passanten auf die Fläche zwischen Oststraße und Turmschanzenstraße am Werder. Doch, so idyllisch dieser Kufenspaß anmuten mag, er birgt große Gefahren.