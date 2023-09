Der Eiskellerplatz in Magdeburg-Sudenburg soll zu einem neuen Treffpunkt für die Anwohner umgestaltet werden. Doch dazu muss zunächst das ausgediente Trafohaus weichen.

Eiskellerplatz in Magdeburg: Neuer Termin für Abriss von Trafohaus

Blick auf den Eiskellerplatz in Magdeburg-Sudenburg.

Magdeburg - Der Eiskellerplatz liegt an zentraler Stelle in Sudenburg. An der Ecke von Halberstädter und Rottersdorfer Straße. Aktuell wird der Platz vor allem von einer ausgedienten und mit Graffiti gestaltetem Trafo- und Schaltstation bestimmt.

Doch das soll sich ändern. Der Eiskellerplatz soll künftig ein attraktiver Anlaufpunkt für die Sudenburger und deren Gäste werden. Dazu musst zunächst das alte Gebäude weichen. Dies sollte eigentlich bereits dieses Jahr erfolgen – inklusive Platzgestaltung. Daraus wurde nichts. Aber es gibt jetzt einen neuen Termin.

„Der Abbruch steht kurz vor der Ausschreibung und soll 2024 erfolgen“, sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris bei der jüngsten Einwohnerversammlung für den Stadtteil Sudenburg. Für die anschließende Umgestaltung des Eiskellerplatzes gibt es bereits eine Planung und es wurden Fördermittel eingeworben, so Tiefbauamtsleiter Thorsten Gebhardt.

Auf dem Trafohaus wurde auch das Wappen von Sudenburg aufgesprüht. Foto: Konstantin Kraft

Auf dem circa 700 Quadratmeter großen Areal soll eine Freifläche mit Brunnenanlage und Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Der Eiskellerplatz könnte fortan zum Beispiel als Marktplatz, als Ort zum Verweilen sowie als Standort für vielfältige Veranstaltungen genutzt werden.

Die Bezeichnung „Eiskellerplatz“ stammt aus dem Volksmund. Früher wurden hier Eisklötze der eingefrorenen Elbe in einem Keller eingelagert.