Eine Woche lang leer Eismarco in Magdeburg: Wann es wieder Eis aus dem Automaten gibt

Die Eisdiele „Eismarco“ in Magdeburg-Westerhüsen zieht an einen neuen Standort. Daher ist der Laden aktuell geschlossen. Sein Automat, der die Kunden versorgt, war ebenfalls leer. Was die Gründe sind und wann der Automat wieder voll ist.