Eine Woche lang leer Eismarco in Magdeburg: Wann es wieder Eis aus dem Automaten gibt
Die Eisdiele „Eismarco“ in Magdeburg-Westerhüsen zieht an einen neuen Standort. Daher ist der Laden aktuell geschlossen. Sein Automat, der die Kunden versorgt, war ebenfalls leer. Was die Gründe sind und wann der Automat wieder voll ist.
08.08.2025, 17:30
Magdeburg. - Die beliebte Eisdiele „Eismarco“ in Magdeburg-Westerhüsen ist für den Rest des Sommers dicht. Grund dafür ist der Umzug an einen neuen Standort. Nun war auch sein Automat für eine Woche leer.