Freizeit Elbauenpark in Magdeburg: Das gibt es Neues zum Saisonstart im April

Am 1. April startet der Elbauenpark in Magdeburg in die Hauptsaison. Neben den bekannten Attraktionen warten einige Neuheiten auf. Eine Sonderausstellung im Jahrtausendturm widmet sich dem Meer.