Elbauenpark in Magdeburg sucht Spender für neue Bäume und Sitzbänke

Magdeburg - Der Elbauenpark wird im kommenden Frühjahr 25 Jahre alt. Aus Anlass dieses Jubiläums haben die Betreiber zwei Spendenaktionen gestartet.

Zum einen wird unter dem Titel „Penunzen für den Pappeldom“ für die Neupflanzung von 70 Säulenpappeln gesammelt. Sie sollen auf dem Kleinen Cracauer Anger gesetzt werden. In Erinnerung an die langjährige Flugtradition in Magdeburg stehen dort schon solche Bäume.

Doch der Bestand ist zuletzt geringer geworden. Hier soll Abhilfe geschaffen werden. Zum Start in die neue Saison 2024 sollen dort frische Pappeln gedeihen.

1.500 Euro pro Patenschaft

Außerdem sollen dann neue Sitzbänke zum Verweilen auf dem weitläufigen Parkgelände einladen. Hierzu werden gerade Bankpaten gesucht.

„Der Elbauenpark möchte sich zu seinem Jubiläum 2024 herausputzen und setzt dabei auf die Unterstützung der lokalen Unternehmen und Institutionen, aber auch von privaten Spendern“, so Parkgeschäftsführer Steffen Schüller in einer Mitteilung.

Eine Patenschaft erstreckt sich über zehn Jahre. Dies vor dem Hintergrund, dass auch die stabilsten Bänke eine begrenzte Lebensdauer haben, wie es heißt.

Im Spendenbetrag von 1.500 Euro ist neben der Anschaffung der Teakholzbank auch deren Pflege und Instandhaltung inbegriffen. Sobald der Betrag auf dem Konto des Elbauenparks eingegangen ist, könne die Anschaffung gemacht werden.

Auf Wunsch kann ein Schild an der Rückenlehne mit dem Namen des spendenden Unternehmens oder der Privatperson angebracht werden. Ein fester Platz ist nicht vorgesehen, vielmehr sollen die Bänke wie die Gäste durch den Park wandern.

Wer eine Bankpatenschaft übernehmen möchte, kann sich unter dem Link www.elbauenpark.de/de/der-park/bankspende/ eintragen und findet dort noch weitere Informationen.