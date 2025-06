Der nächste Elbebadetag in Magdeburg steht bevor. Das Besondere: Während das Baden im Fluss normalerweise nicht erlaubt, darf an dem Tag geplanscht werden.

Was beim Elbebadetag in Magdeburg geboten wird

Magdeburg. - Baden in der Elbe ist eigentlich nicht erlaubt. Beim Elbebadetag, der auch 2024 zahlreiche Besucher anlockte, ist das anders. Am Sonntag, 3. August 2025, können Besucher in die Fluten der Alten Elbe am Cracauer Wasserfall springen. Es wird aber noch mehr geboten.

„Es wird wieder ein Fest für die ganze Familie“, blickt Roland Zander voraus. Zum dritten Mal in Folge organisiert die Stadtratsfraktion der Gartenpartei, deren Vorsitzender er ist, das bunte Treiben am Fluss. Mit im Veranstaltungsboot sitzt auch die MWG-Wohnungsgenossenschaft.

Neptun beim Elbebadetag in Magdeburg dabei

Besucher können sich ab 10 Uhr auf Abwechslung am Elbstrand freuen. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut, auch können sie sich schminken lassen. Neptun wird natürlich auf wieder dabei sein und jeden taufen, der es möchte. Wer die Taufe besteht, bekommt auch eine Urkunde.

Für das leibliche Wohl wird mit Essen und Getränken gesorgt sein.

Bevor der Elbebadetag stattfindet, wird der Bereich an der Cracauer Wasserfallbrücke wieder von Müll befreit. Auch die Taucher der Berufsfeuerwehr werden das Wasser nach gefährlichen Gegenständen absuchen, damit einem fröhlichen Badespaß am 3. August nichts im Wege stehen kann.