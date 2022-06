Elberadweg in Magdeburg-Prester: Was hinter dem Durchfahrtsverbot für Radfahrer steckt

In etwa auf Höhe der „Kirche Prester“ in Magdeburg müssen Radfahrer, die auf dem Elberadweg unterwegs sind, absteigen. Doch daran könnte sich schon bald etwas ändern.

Magdeburg - Eine Kombination aus Warnschildern versagt Radfahrern, die auf dem viel genutzten Elberadweg in Richtung Randau unterwegs sind, die Durchfahrt. In etwa auf Höhe des Restaurants „Die Kirche“ in Prester wird einerseits auf „Radwegschäden“ hingewiesen und andererseits sogleich ein „Verbot für Radverkehr“ ausgesprochen. Eine Umleitung führt über den Radweg an der Luisenthaler Straße weiter gen Kreuzhorst und Pechau.