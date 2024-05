Elefantenkuh Sweni ist am Freitag (3. Mai 2024) in den Magdeburger Zoo eingezogen.

Magdeburg - vs

Nun ist sie also da: Die Afrikanische Elefantenkuh Sweni aus dem Zoo Wuppertal ist am Freitag (3. Mai 2024) in Magdeburg angekommen und ins Elefantenhaus eingezogen. Mit dem Bullen Kando soll sie für Nachwuchs sorgen. Den Transport habe sie gut überstanden, hieß es vom Zoo. Nun soll sie schrittweise an die anderen Elefanten gewöhnt werden. Neben Sweni und Kando lebt noch die 42-jährige Elefantenkuh Mwana im Elefantenhaus.

Sweni wurde 1993 im Kruger Nationalpark in Südafrika geboren und kam als Wildfang 1995 in den Zoo Wuppertal.

Erste Futterprobe für Elefantenkuh Sweni im Zoo Magdeburg. Foto: Zoo Magdeburg

Sweni und Kando sind vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm als genetisch perfektes Paar für die Erhaltungszucht außerhalb des natürlichen Lebensraums auserkoren worden. In Magdeburg soll Sweni ihre eigene Matrilinie, also einen Familienverband bestehend aus einer Elefantenkuh und ihren weiblichen Nachkommen, aufbauen, so dass ihre Nachkommen im Schutz der Herde geboren und heranwachsen werden - wie in der Natur, teilte der Magdeburger Zoo mit.

Bis in Magdeburg das erste Elefantenkalb geboren wird, brauche es jedoch noch etwas Geduld, erklärte jüngst Zoosprecherin Regina Jembere. Die lange Tragzeit von 22 Monaten lasse Erwartungen auf einen kleinen Elefanten frühestens für 2027/2028 zu.